LGInt 16,400 DN 100

ORION Holdings 16,750 DN 450

KISWire 26,150 UP 450

LotteFood 577,000 UP 6,000

NEXENTIRE 9,790 UP 80

CHONGKUNDANG 92,000 DN 600

KCC 267,500 DN 3,000

HYUNDAIHOMESHOP 100,500 UP 1,400

HALLA HOLDINGS 43,350 UP 750

HYUNDAI ROTEM 21,650 UP 50

WooriFinancialGroup 14,100 UP 150

LGELECTRONICS 80,700 0

Celltrion 205,000 UP 4,000

Huchems 21,000 UP 250

DAEWOONG PHARM 154,000 DN 500

HYUNDAIDEPTST 83,500 0

KIH 74,600 DN 400

LOTTE Himart 45,100 UP 600

GS 50,600 DN 400

CJ CGV 37,300 UP 900

HYUNDAILIVART 18,500 DN 300

LIG Nex1 34,000 DN 900

FILA KOREA 84,200 DN 400

HYUNDAIGLOVIS 163,000 UP 2,000

HANAFINANCIALGR 37,300 UP 50

HANWHA LIFE 3,240 UP 15

AMOREPACIFIC 170,000 UP 1,000

LF 22,050 DN 200

FOOSUNG 7,380 DN 180

JW HOLDINGS 6,440 DN 20

SK Innovation 157,500 DN 2,000

POONGSAN 25,900 0

KBFinancialGroup 44,300 0

Hansae 22,850 DN 650

LG HAUSYS 59,600 UP 200

Youngone Corp 39,900 DN 1,600

GKL 20,600 UP 250

DAEKYO 6,350 DN 110

KOLON IND 41,900 DN 150

AmoreG 63,300 UP 1,700

(MORE)