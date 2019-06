HANALL BIOPHARMA 25,900 UP 450

SamsungF&MIns 274,000 UP 1,000

Kogas 42,000 UP 250

KSOE 117,000 DN 1,500

Hanwha Chem 20,750 UP 50

OCI 93,400 DN 800

LSINDUSTRIALSYSTEMS 48,600 UP 1,250

KorZinc 467,000 DN 3,000

SamsungHvyInd 7,950 DN 10

SYC 53,500 DN 200

HyundaiMipoDock 49,300 0

SAMYANGHOLDINGS 72,400 DN 200

ShinhanGroup 45,600 UP 350

HITEJINRO 21,200 DN 550

Donga Socio Holdings 98,200 DN 100

CJ LOGISTICS 151,500 UP 1,000

SK hynix 63,400 DN 300

Youngpoong 716,000 DN 10,000

DOOSAN 102,000 UP 1,500

DaelimInd 118,000 DN 500

HyundaiEng&Const 54,100 DN 300

HANKOOK TECHNOLOGY G ROUP16750 DN50

KiaMtr 43,000 UP 650

Hanwha 26,900 DN 50

Hanchem 79,000 UP 100

DWS 39,250 DN 450

UNID 49,900 DN 500

KEPCO 25,400 UP 50

SamsungSecu 36,150 UP 350

SKTelecom 264,000 UP 2,500

S&T MOTIV 43,100 DN 700

HyundaiElev 89,400 DN 500

AEKYUNG INDUSTRIAL 39,950 DN 900

Hanon Systems 12,000 DN 250

SK 234,500 UP 1,500

DAEKYO 6,230 DN 120

GKL 20,700 UP 100

Handsome 39,400 UP 300

WJ COWAY 81,700 UP 2,600

LOTTE SHOPPING 159,500 DN 1,500

(MORE)