KEPCO KPS 32,600 DN 50

LGH&H 1,367,000 UP 36,000

LG Uplus 14,500 UP 150

LGCHEM 348,500 UP 3,000

KEPCO E&C 22,750 0

SAMSUNG LIFE 83,700 UP 600

ShinhanGroup 46,000 UP 400

SAMYANGHOLDINGS 73,400 UP 1,000

HANAFINANCIALGR 37,250 DN 250

HYUNDAIGLOVIS 162,500 0

HALLA HOLDINGS 43,850 UP 50

HYUNDAI ROTEM 21,950 UP 400

S&T MOTIV 43,050 DN 50

SKTelecom 263,000 DN 1,000

LGELECTRONICS 80,800 DN 500

Celltrion 211,500 UP 3,500

Huchems 20,900 DN 250

DAEWOONG PHARM 152,500 0

HYUNDAIDEPTST 85,100 UP 1,000

KIH 78,100 UP 3,600

LOTTE Himart 44,700 DN 1,000

GS 51,200 UP 700

CJ CGV 37,200 UP 100

HYUNDAILIVART 18,400 UP 50

LIG Nex1 33,700 DN 250

FILA KOREA 82,600 UP 500

HANWHA LIFE 3,315 UP 40

DB HiTek 15,100 DN 200

CJ 103,500 UP 1,000

SBC 17,700 DN 50

Hyundai M&F INS 29,600 DN 350

JWPHARMA 32,700 UP 100

LGInt 17,050 UP 550

DongkukStlMill 6,680 UP 20

LG Innotek 105,500 UP 5,000

ILJIN MATERIALS 35,950 DN 100

BukwangPharm 19,400 0

WJ COWAY 80,000 DN 1,700

LOTTE SHOPPING 162,000 UP 2,500

IBK 14,050 0

(MORE)