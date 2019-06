HankookShellOil 337,500 DN 3,500

SsangyongMtr 4,075 DN 45

BukwangPharm 19,200 UP 200

ILJIN MATERIALS 36,400 DN 200

TaekwangInd 1,339,000 DN 12,000

SsangyongCement 6,230 DN 120

AmoreG 62,500 DN 1,000

HyundaiMtr 140,500 0

KAL 30,500 DN 800

YUNGJIN PHARM 5,430 DN 150

LG Corp. 76,400 DN 300

SAMYANGHOLDINGS 75,500 UP 1,500

ShinhanGroup 44,900 DN 100

KumhoPetrochem 97,500 DN 500

SKC 35,500 DN 1,150

MIRAE ASSET DAEWOO 8,000 UP 20

HYUNDAI WIA 46,000 DN 250

Mobis 226,000 UP 2,000

HANWHA AEROSPACE 32,400 UP 700

HDC HOLDINGS 15,600 DN 300

S-1 100,000 DN 1,000

LOTTE CHEMICAL Corp 255,000 DN 1,000

OCI 93,200 DN 1,000

LSINDUSTRIALSYSTEMS 50,000 UP 450

KorZinc 474,000 UP 2,000

SamsungHvyInd 8,180 UP 140

SYC 54,600 UP 500

HyundaiMipoDock 50,400 UP 100

IS DONGSEO 38,400 DN 400

S-Oil 83,000 UP 500

LG Innotek 105,000 DN 2,500

LotteChilsung 168,000 DN 4,500

SGBC 42,250 DN 150

Hyosung 74,700 DN 100

BoryungPharm 11,550 DN 50

L&L 15,900 0

NamyangDairy 577,000 DN 6,000

LOTTE Fine Chem 53,000 DN 100

HYUNDAI STEEL 41,700 DN 250

LOTTE 44,000 DN 300

(MORE)