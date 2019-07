TONGYANG 1,805 UP 5

Daesang 24,400 UP 150

SKNetworks 5,220 UP 160

ORION Holdings 17,250 UP 100

KISWire 26,900 UP 650

LotteFood 581,000 DN 7,000

NEXENTIRE 9,620 DN 130

CHONGKUNDANG 93,300 UP 1,100

KCC 276,000 UP 500

SK Discovery 27,450 UP 100

LS 49,600 UP 2,100

GC Corp 125,500 UP 4,000

LG Innotek 114,000 UP 5,000

GS E&C 40,500 UP 150

HANIL HYUNDAI CEMENT 38,900 UP 1,650

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 238,000 UP 1,500

KPIC 129,500 DN 500

POSCO INTERNATIONAL 18,750 UP 400

CJ CheilJedang 298,000 UP 1,000

MIRAE ASSET DAEWOO 8,180 0

SKC 39,100 DN 500

GS Retail 38,700 DN 600

Ottogi 681,000 DN 4,000

IlyangPharm 26,350 UP 700

DaeduckElec 10,850 DN 950

MERITZ SECU 5,450 UP 90

HtlShilla 98,700 UP 1,700

Hanmi Science 69,800 UP 1,600

SamsungElecMech 99,900 UP 2,100

Hanssem 69,800 DN 3,500

KSOE 119,000 UP 500

Hanwha Chem 23,100 UP 400

OCI 96,200 UP 2,900

LSINDUSTRIALSYSTEMS 51,500 UP 1,000

KorZinc 455,000 DN 21,000

SamsungHvyInd 8,170 UP 10

SYC 56,400 UP 1,800

HyundaiMipoDock 49,700 UP 300

IS DONGSEO 37,900 DN 750

S-Oil 84,300 UP 600

(MORE)