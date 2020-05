KiaMtr 30,500 UP 1,500

SamsungF&MIns 186,500 UP 4,000

HANALL BIOPHARMA 23,950 UP 50

Kogas 27,400 UP 300

Youngpoong 524,000 UP 16,000

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY224 00 UP1700

CJ 80,000 DN 3,200

HyundaiEng&Const 35,000 UP 50

LGInt 13,450 UP 100

DB HiTek 28,050 UP 850

JWPHARMA 29,450 UP 250

Hanwha 19,200 UP 250

SK hynix 85,000 UP 2,600

MIRAE ASSET DAEWOO 5,650 UP 60

SKC 50,600 UP 500

SPC SAMLIP 74,000 DN 2,400

SAMSUNG SDS 176,000 DN 1,000

KOREA AEROSPACE 24,050 DN 50

KUMHOTIRE 3,025 UP 35

AK Holdings 24,250 0

LOTTE 38,750 DN 300

DB INSURANCE 45,150 UP 1,250

SLCORP 13,200 UP 450

Yuhan 49,150 UP 2,350

GS E&C 25,050 UP 200

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 285,500 UP 3,000

HyundaiMtr 94,500 UP 1,900

AmoreG 57,700 UP 800

SamsungElec 48,800 0

NHIS 9,550 0

HANIL HYUNDAI CEMENT 32,600 UP 300

GS Retail 37,650 DN 350

HYUNDAIGREENFOOD 8,160 DN 10

SK Discovery 25,900 UP 200

POSCO 180,000 UP 500

KPIC 128,500 DN 1,500

LS 36,350 UP 1,150

GC Corp 148,500 UP 4,000

SKNetworks 5,170 0

ORION Holdings 14,400 UP 50

(MORE)