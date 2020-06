F&F 97,100 UP 100

MERITZ SECU 3,315 UP 140

HtlShilla 74,000 UP 1,500

Hanmi Science 36,000 UP 2,200

SamsungElecMech 132,000 UP 8,000

Hanssem 87,200 UP 7,100

TAEYOUNG E&C 15,250 UP 1,100

Ottogi 576,000 UP 27,000

KSOE 92,500 UP 6,200

HANWHA SOLUTIONS 19,000 UP 1,750

OCI 38,950 UP 2,750

LS ELECTRIC 42,500 UP 1,700

KorZinc 366,000 UP 24,000

SamsungHvyInd 6,410 UP 360

SYC 42,550 UP 1,550

LOTTE CHEMICAL Corp 171,000 UP 6,000

HMM 4,905 UP 155

HYUNDAI WIA 36,900 UP 2,700

HyundaiMipoDock 34,000 UP 2,500

KumhoPetrochem 77,000 UP 8,000

IS DONGSEO 30,800 UP 2,950

LG Innotek 169,500 UP 9,500

Mobis 195,000 UP 8,000

HANWHA AEROSPACE 26,250 UP 100

HDC HOLDINGS 9,050 UP 230

S-1 88,700 UP 5,500

S-Oil 68,200 UP 2,200

Hanchem 113,000 UP 3,500

DWS 22,550 UP 1,500

UNID 41,600 UP 900

SKTelecom 209,000 UP 8,000

S&T MOTIV 41,800 UP 3,700

AEKYUNG INDUSTRIAL 23,850 UP 1,000

Hanon Systems 10,050 UP 630

SK 307,000 UP 3,000

DAEKYO 4,700 UP 115

GKL 14,200 UP 700

HyundaiElev 59,300 UP 4,700

Asiana Airlines 4,025 UP 130

COWAY 72,800 UP 3,800

(MORE)