Handsome 34,250 UP 3,100

LOTTE SHOPPING 84,000 UP 3,900

IBK 8,900 UP 590

NamhaeChem 7,440 UP 420

KEPCO 20,850 UP 950

SamsungSecu 28,800 UP 1,400

SAMSUNG CARD 28,400 UP 1,150

SHINSEGAE INTERNATIO NAL181000 UP3000

LOTTE TOUR 13,150 UP 900

DongwonF&B 194,500 UP 3,500

PanOcean 3,575 UP 205

LG Uplus 12,350 UP 350

SAMSUNG LIFE 46,950 UP 2,200

LGCHEM 487,500 UP 59,500

DWEC 3,680 UP 200

Donga ST 93,100 UP 4,100

KT&G 82,600 UP 3,300

SamsungEng 12,150 UP 650

LG Display 11,700 UP 700

Kangwonland 23,350 UP 1,100

NAVER 243,500 UP 12,000

Kakao 263,000 UP 10,500

KEPCO KPS 30,550 UP 1,250

BGF 4,215 UP 230

NCsoft 875,000 UP 65,000

KT 23,650 UP 950

SAMSUNG C&T 124,000 UP 12,000

DONGSUH 16,450 UP 500

CheilWorldwide 17,150 UP 1,350

LGH&H 1,300,000 UP 30,000

DSME 24,950 UP 1,550

HYUNDAIDEPTST 60,400 UP 2,100

HALLA HOLDINGS 30,000 UP 550

KIH 51,000 UP 2,350

KEPCO E&C 16,050 UP 650

DAEWOONG PHARM 142,500 UP 5,500

LGELECTRONICS 65,200 UP 2,300

Celltrion 293,500 UP 19,500

HANAFINANCIALGR 28,850 UP 2,300

POSCO INTERNATIONAL 15,300 UP 1,600

(MORE)