KISWire 15,650 DN 150

NEXENTIRE 5,610 DN 50

CHONGKUNDANG 140,000 UP 22,500

LotteFood 343,000 DN 1,500

KCC 144,500 UP 3,000

KAL 19,250 DN 500

TaekwangInd 745,000 DN 5,000

SsangyongCement 5,210 UP 10

LOTTE 34,850 DN 550

BukwangPharm 37,750 DN 300

ILJIN MATERIALS 49,000 UP 850

Binggrae 65,300 DN 900

POSCO CHEMICAL 72,100 UP 3,300

BoryungPharm 16,550 DN 200

L&L 11,650 DN 400

LOTTE Fine Chem 38,400 UP 100

HYUNDAI STEEL 21,550 DN 550

Shinsegae 216,500 DN 5,500

Nongshim 375,000 UP 19,500

SGBC 31,750 DN 300

LG Corp. 79,100 UP 6,300

Hyosung 66,000 UP 800

IlyangPharm 67,600 UP 100

HANKOOK TECHNOLOGY G ROUP11100 UP100

KiaMtr 33,250 DN 1,000

Donga Socio Holdings 108,000 DN 1,500

SK hynix 86,800 UP 1,400

SAMYANGHOLDINGS 59,800 DN 400

ShinhanGroup 31,000 DN 1,000

HITEJINRO 42,250 DN 250

Yuhan 54,100 UP 100

CJ LOGISTICS 162,500 DN 500

DOOSAN 42,550 DN 3,800

DaelimInd 85,000 UP 500

DSINFRA 8,010 UP 530

LOTTE Himart 32,500 UP 3,400

HyundaiMipoDock 33,950 DN 50

YUNGJIN PHARM 6,050 UP 450

HtlShilla 72,300 DN 1,700

Ottogi 584,000 UP 8,000

(MORE)