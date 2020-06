Yuhan 54,000 DN 100

CJ LOGISTICS 163,000 UP 500

DOOSAN 41,900 DN 650

DaelimInd 83,800 DN 1,200

HYUNDAI STEEL 21,700 UP 150

Shinsegae 217,500 UP 1,000

Nongshim 368,000 DN 7,000

Hyosung 65,300 DN 700

LOTTE 34,500 DN 350

Binggrae 64,100 DN 1,200

GCH Corp 24,900 UP 550

LotteChilsung 109,000 DN 4,000

HYUNDAIGREENFOOD 8,120 DN 40

POSCO 186,500 DN 500

SPC SAMLIP 65,500 DN 1,000

SAMSUNG SDS 177,000 DN 3,500

KOREA AEROSPACE 26,400 UP 50

KUMHOTIRE 3,180 UP 30

DB INSURANCE 44,750 UP 300

NHIS 9,900 UP 80

SK Discovery 31,800 UP 150

LS 36,850 DN 100

GC Corp 160,000 UP 5,500

GS E&C 26,100 DN 450

HANIL HYUNDAI CEMENT 27,550 0

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 377,000 DN 7,500

KPIC 115,000 DN 3,000

MIRAE ASSET DAEWOO 6,730 UP 10

SKC 57,900 DN 300

GS Retail 38,850 DN 150

KISWire 15,850 UP 200

DB HiTek 27,900 DN 50

CJ 91,600 UP 1,400

JWPHARMA 40,900 UP 350

DongkukStlMill 6,050 DN 170

Hyundai M&F INS 24,550 UP 200

MERITZ SECU 3,360 DN 5

HtlShilla 70,900 DN 1,400

Hanmi Science 39,150 UP 950

SamsungElecMech 129,000 DN 2,500

(MORE)