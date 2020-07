Youngpoong 512,000 UP 24,000

KG DONGBU STL 12,600 UP 450

HyundaiEng&Const 35,600 UP 300

CUCKOO HOMESYS 35,300 DN 1,250

Hyundai M&F INS 23,600 UP 200

Daesang 26,500 UP 650

SKNetworks 5,190 UP 60

ORION Holdings 13,300 DN 50

KISWire 16,300 UP 200

LotteFood 334,000 DN 500

NEXENTIRE 5,300 UP 70

CHONGKUNDANG 127,500 DN 1,500

KCC 142,500 UP 500

SK Discovery 46,250 UP 10,650

LG Innotek 164,500 DN 6,500

LOTTE CHEMICAL Corp 180,500 UP 5,500

HMM 5,190 DN 30

HYUNDAI WIA 37,950 DN 1,150

KumhoPetrochem 89,400 UP 300

IS DONGSEO 41,250 UP 2,300

Mobis 211,000 DN 6,000

HANWHA AEROSPACE 24,600 UP 400

HDC HOLDINGS 9,280 UP 40

S-1 85,700 DN 200

S-Oil 63,000 0

Hanchem 154,000 UP 1,000

DWS 21,900 DN 100

UNID 41,800 UP 400

KEPCO 19,800 0

SamsungSecu 29,600 DN 300

SKTelecom 214,500 DN 1,000

S&T MOTIV 41,200 DN 1,000

HyundaiElev 48,100 DN 1,900

AEKYUNG INDUSTRIAL 23,050 DN 100

Hanon Systems 9,460 UP 30

SK 235,500 UP 2,000

DAEKYO 4,125 0

GKL 13,200 0

Handsome 32,600 DN 50

Asiana Airlines 3,810 DN 25

(MORE)