AmoreG 45,450 0

HyundaiMtr 170,000 DN 3,500

BukwangPharm 24,750 UP 200

ILJIN MATERIALS 42,850 UP 300

TaekwangInd 700,000 DN 7,000

SsangyongCement 5,600 DN 50

HITEJINRO 33,850 DN 650

Yuhan 61,200 UP 700

CJ LOGISTICS 159,000 DN 2,000

SAMYANGHOLDINGS 61,900 DN 600

ShinhanGroup 31,450 DN 50

SAMSUNG BIOLOGICS 697,000 UP 60,000

GC Corp 291,500 UP 21,500

POSCO 212,000 DN 4,000

GCH Corp 22,450 UP 50

SPC SAMLIP 65,700 DN 2,200

SAMSUNG SDS 171,000 DN 5,500

KOREA AEROSPACE 22,150 DN 300

KUMHOTIRE 3,695 0

LotteChilsung 87,000 DN 900

KPIC 193,000 DN 1,000

DB INSURANCE 45,200 DN 1,050

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 431,500 UP 1,500

SamsungElec 58,100 DN 900

NHIS 9,860 DN 60

LOTTE 28,900 DN 500

SK Discovery 65,000 DN 400

Binggrae 55,900 UP 500

LS 53,700 DN 2,200

HANIL HYUNDAI CEMENT 24,150 DN 550

HYUNDAIGREENFOOD 7,340 DN 110

GS E&C 27,300 DN 1,250

MERITZ SECU 3,390 DN 15

HtlShilla 75,200 DN 500

Hanmi Science 55,600 DN 1,400

SamsungElecMech 138,000 DN 1,000

Hanssem 100,000 UP 200

TAEYOUNG E&C 10,050 DN 350

KSOE 79,800 DN 1,200

MIRAE ASSET DAEWOO 8,530 UP 20

