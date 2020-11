Hyundai M&F INS 24,050 UP 100

SAMYANGHOLDINGS 67,800 DN 200

ShinhanGroup 33,500 UP 250

HITEJINRO 33,700 UP 200

Yuhan 66,000 0

CJ LOGISTICS 169,500 UP 3,500

DOOSAN 49,000 UP 100

DaelimInd 82,900 UP 1,000

HANKOOK TECHNOLOGY G ROUP15750 DN450

KiaMtr 58,100 DN 700

LotteChilsung 99,800 UP 2,900

HYUNDAIGREENFOOD 8,060 UP 440

Binggrae 55,500 UP 100

Hyosung 78,000 UP 200

DB INSURANCE 45,650 UP 100

SamsungElec 64,700 UP 100

NHIS 10,800 0

SK Discovery 70,300 DN 400

LOTTE 34,300 UP 500

LS 59,800 DN 100

GC Corp 382,000 DN 7,000

GCH Corp 39,800 UP 150

POSCO 237,500 UP 1,500

GS E&C 31,750 UP 500

SPC SAMLIP 77,900 0

SAMSUNG SDS 179,500 UP 500

KOREA AEROSPACE 24,350 UP 500

KUMHOTIRE 3,950 UP 10

HANIL HYUNDAI CEMENT 25,850 DN 250

Ottogi 554,000 UP 2,000

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 515,000 DN 3,000

IlyangPharm 67,000 UP 1,900

F&F 91,900 UP 700

KPIC 251,500 UP 3,000

MERITZ SECU 3,745 UP 10

HtlShilla 80,900 UP 2,000

Hanmi Science 58,200 UP 200

SamsungElecMech 149,000 DN 1,500

Hanssem 99,800 DN 200

MIRAE ASSET DAEWOO 9,440 DN 10

(MORE)