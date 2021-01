CJ LOGISTICS 172,000 UP 1,000

DOOSAN 57,300 DN 1,200

DL 74,600 DN 400

LGInt 27,750 UP 200

Hyundai M&F INS 20,650 DN 300

JWPHARMA 32,900 UP 300

DongkukStlMill 8,930 UP 210

CJ 108,000 UP 2,000

HANKOOK & COMPANY 16,950 UP 850

KiaMtr 93,300 UP 5,500

SK hynix 135,000 UP 6,500

Youngpoong 538,000 DN 1,000

HyundaiEng&Const 45,000 UP 600

CUCKOO HOMESYS 42,800 UP 1,200

SamsungF&MIns 180,000 0

HANALL BIOPHARMA 35,150 UP 1,050

Kogas 34,000 DN 100

Hanwha 34,600 UP 100

DB HiTek 70,300 UP 1,100

KAL 30,350 UP 3,250

SGBC 112,500 UP 7,000

DWS 42,000 UP 5,150

HYUNDAIGLOVIS 227,500 UP 16,500

YUNGJIN PHARM 7,320 UP 210

LG Corp. 110,500 UP 3,500

POSCO CHEMICAL 140,000 UP 500

BoryungPharm 21,850 0

L&L 12,100 UP 300

LOTTE Fine Chem 60,500 DN 200

HYUNDAI STEEL 45,000 UP 300

Shinsegae 255,000 UP 4,000

Nongshim 298,000 UP 7,500

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 790,000 DN 2,000

GS Retail 36,450 UP 650

KPIC 279,500 UP 6,000

Ottogi 582,000 UP 13,000

MIRAE ASSET DAEWOO 9,910 UP 110

SKC 125,500 UP 4,000

IlyangPharm 54,700 UP 2,100

F&F 107,000 UP 1,000

(MORE)