SKBP 106,000 UP 2,000

LG Corp. 91,000 UP 2,400

AmoreG 62,600 DN 800

HyundaiMtr 228,500 UP 1,000

BukwangPharm 23,200 UP 600

ILJIN MATERIALS 65,000 UP 2,500

Daewoong 32,150 DN 250

SamyangFood 86,500 0

POSCO INTERNATIONAL 21,850 UP 350

CJ CheilJedang 395,000 DN 500

TaekwangInd 914,000 UP 15,000

SsangyongCement 6,740 DN 10

KAL 27,450 UP 300

YUNGJIN PHARM 6,160 UP 70

Daesang 24,900 UP 150

SKNetworks 5,240 UP 60

ORION Holdings 13,900 UP 150

HANWHA SOLUTIONS 42,000 UP 1,000

LGH&H 1,550,000 UP 46,000

DWEC 5,720 UP 130

HYUNDAIGREENFOOD 9,640 UP 70

POSCO 303,000 UP 9,500

SPC SAMLIP 71,600 UP 500

SAMSUNG SDS 184,500 UP 4,000

KOREA AEROSPACE 34,400 UP 2,300

KUMHOTIRE 3,935 UP 40

LS 63,100 UP 1,300

DB INSURANCE 43,900 DN 600

SamsungElec 82,000 UP 1,100

NHIS 11,250 UP 100

GC Corp 322,000 0

Binggrae 56,900 DN 600

GS E&C 38,050 UP 1,000

HANIL HYUNDAI CEMENT 37,200 UP 400

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 687,000 UP 51,000

SK Discovery 60,100 DN 1,000

KPIC 320,000 UP 4,000

MIRAE ASSET DAEWOO 9,530 UP 360

SKC 114,000 0

LotteChilsung 121,000 0

