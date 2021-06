LGCHEM 827,000 DN 23,000

KEPCO E&C 53,600 UP 1,200

HYUNDAIHOMESHOP 90,000 UP 600

HYUNDAI ROTEM 26,000 UP 1,000

LGELECTRONICS 157,500 UP 6,000

Celltrion 281,000 UP 15,500

Huchems 22,000 DN 50

DAEWOONG PHARM 159,000 UP 500

HYUNDAIDEPTST 89,200 DN 700

KIH 105,000 DN 1,500

LOTTE Himart 39,350 DN 300

GS 46,900 DN 400

CJ CGV 32,200 DN 350

LIG Nex1 42,500 DN 850

Fila Holdings 53,400 DN 900

HYUNDAIGLOVIS 189,500 DN 1,500

HANAFINANCIALGR 44,900 DN 950

HANWHA LIFE 3,735 UP 30

AMOREPACIFIC 278,500 UP 1,500

FOOSUNG 10,250 0

SK Innovation 277,500 UP 3,000

POONGSAN 39,200 DN 300

KBFinancialGroup 56,200 DN 800

Hansae 24,200 UP 400

LG HAUSYS 96,100 UP 800

Youngone Corp 45,300 UP 400

CSWIND 81,600 UP 1,600

GKL 17,850 DN 200

KOLON IND 63,200 DN 1,000

HanmiPharm 331,000 UP 5,000

BNK Financial Group 7,530 DN 80

BGF Retail 185,500 DN 500

SKCHEM 265,000 UP 3,500

HDC-OP 29,300 DN 700

HYOSUNG TNC 735,000 UP 28,000

HYOSUNG ADVANCED 372,500 UP 11,500

SKBS 159,000 UP 2,000

WooriFinancialGroup 11,300 DN 100

HYBE 282,000 UP 6,500

DL E&C 140,000 UP 1,500

(END)