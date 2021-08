POSCO INTERNATIONAL 22,750 UP 450

CJ CheilJedang 453,500 UP 5,500

TaekwangInd 1,105,000 UP 7,000

BoryungPharm 16,550 DN 50

L&L 12,050 DN 100

SSANGYONGCNE 8,430 UP 120

KAL 31,300 UP 200

SKTelecom 298,000 UP 6,500

SNT MOTIV 54,500 UP 100

HYUNDAI STEEL 51,000 UP 900

Shinsegae 269,000 UP 2,500

Nongshim 298,500 DN 500

SGBC 83,700 UP 2,600

Hyosung 120,000 0

LOTTE Fine Chem 70,100 UP 200

LOTTE 35,500 DN 50

GCH Corp 34,650 UP 1,700

LotteChilsung 145,000 0

HYUNDAIGREENFOOD 9,940 UP 30

POSCO 337,000 UP 5,000

LS 66,600 0

GC Corp 385,000 UP 34,500

GS E&C 44,750 UP 1,050

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 793,000 UP 30,000

KPIC 231,500 UP 1,500

SK Discovery 47,900 UP 50

MIRAE ASSET SEC 8,820 UP 30

SKC 159,500 UP 12,000

GS Retail 34,300 DN 300

DB INSURANCE 58,700 UP 100

SamsungElec 76,700 UP 2,100

Ottogi 517,000 DN 3,000

NHIS 13,250 UP 100

IlyangPharm 34,500 UP 400

F&F Holdings 44,000 DN 200

DongwonInd 244,000 DN 1,500

Hanmi Science 73,400 DN 200

SamsungElecMech 184,500 UP 6,000

Hanssem 116,000 UP 500

LOTTE CHEMICAL Corp 250,000 UP 4,000

(MORE)