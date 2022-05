HyundaiMtr 187,000 UP 1,000

AmoreG 50,800 UP 800

SGBC 72,700 DN 3,300

Hyosung 83,000 DN 400

LOTTE 34,300 UP 50

GCH Corp 22,050 DN 100

Nongshim 306,000 UP 2,500

Shinsegae 246,500 DN 2,000

HyundaiEng&Const 44,750 UP 200

CUCKOO HOMESYS 35,150 UP 50

HANKOOK & COMPANY 14,500 DN 50

SK hynix 110,500 DN 2,000

KIA CORP. 84,400 UP 600

DL 62,200 UP 300

DOOSAN 87,700 DN 2,100

Youngpoong 680,000 DN 3,000

SamsungF&MIns 206,000 DN 4,000

HANALL BIOPHARMA 18,450 DN 50

Kogas 41,500 UP 500

LX INT 38,450 0

DongkukStlMill 19,350 UP 500

Hanwha 29,600 DN 550

DB HiTek 66,900 DN 800

CJ 87,000 0

CJ LOGISTICS 122,500 DN 500

Yuhan 60,900 DN 200

SLCORP 27,100 UP 100

TaihanElecWire 1,870 UP 60

Hyundai M&F INS 31,200 DN 1,350

Daesang 25,200 DN 200

SKNetworks 4,840 DN 10

ORION Holdings 14,750 DN 50

NEXENTIRE 6,910 UP 40

CHONGKUNDANG 97,900 DN 1,100

KCC 349,500 UP 7,000

SKBP 93,100 UP 1,300

BukwangPharm 11,900 0

ILJIN MATERIALS 88,700 UP 700

Daewoong 29,750 DN 300

TaekwangInd 1,016,000 0

(MORE)