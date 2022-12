ILJIN MATERIALS 58,400 UP 100

Asiana Airlines 13,450 DN 50

COWAY 56,400 DN 2,500

LOTTE SHOPPING 91,700 UP 1,600

IBK 11,050 0

DONGSUH 21,000 0

SamsungEng 23,050 UP 200

SAMSUNG C&T 117,500 DN 1,000

PanOcean 5,730 DN 220

SAMSUNG CARD 32,550 UP 50

CheilWorldwide 23,900 UP 150

LOTTE CONF 124,000 UP 3,000

KT 37,950 UP 250

SHINSEGAE INTERNATIO NAL26600 UP100

LOTTE TOUR 12,650 UP 100

LG Uplus 11,950 DN 100

SAMSUNG LIFE 74,000 UP 300

KT&G 99,200 UP 1,200

Doosan Enerbility 16,050 UP 50

Doosanfc 32,550 DN 550

LG Display 14,000 UP 50

DAEWOONG PHARM 158,500 DN 1,000

HYUNDAIDEPTST 60,800 DN 500

KIH 58,000 DN 500

GS 46,000 UP 100

LIG Nex1 86,300 UP 2,300

Fila Holdings 32,750 DN 450

HYUNDAIGLOVIS 171,500 DN 1,500

HANAFINANCIALGR 47,200 UP 750

HANWHA LIFE 2,575 UP 55

AMOREPACIFIC 132,000 DN 7,500

FOOSUNG 12,300 DN 50

SK Innovation 168,000 DN 500

POONGSAN 31,550 UP 350

KBFinancialGroup 53,300 UP 700

Hansae 15,750 DN 100

Youngone Corp 45,050 DN 2,150

CSWIND 72,100 UP 3,600

GKL 18,200 UP 50

KOLON IND 44,350 DN 850

(MORE)