HL MANDO 43,300 DN 1,050

SAMSUNG BIOLOGICS 818,000 DN 2,000

ShinpoongPharm 22,800 UP 250

Handsome 27,400 UP 750

ILJIN MATERIALS 53,800 DN 1,500

Asiana Airlines 13,350 UP 200

COWAY 57,400 UP 1,200

LOTTE SHOPPING 87,300 DN 200

IBK 11,150 UP 50

DONGSUH 20,650 UP 150

SamsungEng 23,050 DN 50

SAMSUNG C&T 118,500 UP 500

PanOcean 5,800 UP 110

SAMSUNG CARD 32,500 UP 50

KT 35,800 UP 50

AMOREPACIFIC 132,500 DN 500

FOOSUNG 11,500 DN 200

SK Innovation 165,500 UP 500

POONGSAN 33,150 UP 150

KBFinancialGroup 52,300 DN 600

Hansae 16,550 UP 950

Youngone Corp 46,350 UP 1,800

CSWIND 70,900 DN 500

GKL 18,200 UP 250

KOLON IND 42,350 DN 200

Meritz Insurance 47,850 UP 200

HYBE 169,000 UP 6,500

SK ie technology 56,800 DN 800

LG Energy Solution 477,000 DN 10,500

DL E&C 36,500 UP 450

kakaopay 58,700 DN 900

K Car 13,900 UP 100

F&F 139,500 UP 2,500

Hanssem 45,950 UP 1,000

SKSQUARE 34,750 0

MERITZ SECU 6,040 UP 60

HtlShilla 79,700 UP 400

Hanmi Science 35,750 UP 1,400

SamsungElecMech 136,000 DN 1,500

KSOE 72,400 UP 900

(END)