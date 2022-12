HyundaiEng&Const 35,500 UP 250

CUCKOO HOMESYS 32,200 UP 500

DongkukStlMill 12,050 UP 250

Youngpoong 649,000 UP 6,000

DB HiTek 40,200 UP 500

SK hynix 79,200 UP 1,200

Hanwha 27,750 UP 150

LX INT 41,250 UP 600

SamsungF&MIns 217,500 UP 2,500

HANALL BIOPHARMA 17,450 UP 850

Kogas 38,600 UP 650

CJ 84,800 UP 2,500

LGCHEM 626,000 UP 6,000

KUMHOTIRE 3,020 UP 55

SAMSUNG SDS 129,000 UP 3,000

KOREA AEROSPACE 49,650 UP 50

LGELECTRONICS 90,300 UP 4,400

Celltrion 181,000 UP 1,500

KEPCO E&C 56,200 UP 600

GS 46,650 UP 950

ShinhanGroup 37,900 DN 50

HYUNDAIHOMESHOP 57,500 UP 1,700

TKG Huchems 21,800 UP 450

LIG Nex1 91,100 UP 700

Fila Holdings 33,950 0

HYUNDAIDEPTST 60,000 UP 1,100

DAEWOONG PHARM 160,500 UP 500

KIH 58,700 UP 700

HYUNDAI ROTEM 27,650 UP 250

SGBC 45,200 UP 900

Hyosung 76,000 UP 900

LG Corp. 80,500 UP 1,500

POSCO CHEMICAL 189,000 UP 1,500

Shinsegae 214,500 UP 4,000

LOTTE Fine Chem 58,700 UP 600

HYUNDAI STEEL 32,700 UP 1,000

Nongshim 350,500 0

MIRAE ASSET SEC 6,540 UP 100

SKC 96,400 UP 2,700

Hanssem 48,300 UP 2,350

(MORE)