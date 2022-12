F&F 142,000 UP 2,500

Ottogi 478,000 DN 2,500

Hanmi Science 35,750 0

SamsungElecMech 138,000 UP 2,000

MERITZ SECU 6,210 UP 170

KSOE 74,000 UP 1,600

GS Retail 29,300 UP 350

HtlShilla 80,700 UP 1,000

SSANGYONGCNE 5,920 UP 10

Daewoong 21,350 UP 450

KAL 24,900 UP 350

TaekwangInd 753,000 UP 13,000

ZINUS 36,400 UP 1,100

S-1 63,600 UP 1,100

Hanchem 196,500 UP 9,000

DWS 44,900 UP 50

HyundaiElev 28,850 UP 100

SKTelecom 48,750 UP 150

KEPCO 21,750 DN 100

SamsungSecu 35,250 UP 450

KG DONGBU STL 7,970 UP 120

Yuhan 60,300 UP 800

SLCORP 24,450 UP 950

CJ LOGISTICS 93,400 UP 3,700

DOOSAN 87,000 UP 1,600

HITEJINRO 27,350 DN 100

Meritz Insurance 49,200 UP 1,350

DL 62,000 UP 1,000

Boryung 10,100 DN 650

HANKOOK & COMPANY 13,850 UP 150

KIA CORP. 63,500 UP 1,500

MS IND 15,900 UP 400

OCI 88,600 UP 200

LS ELECTRIC 58,900 UP 300

KorZinc 580,000 UP 2,000

Mobis 208,000 UP 5,000

SamsungHvyInd 5,200 UP 100

HANWHA AEROSPACE 71,700 DN 600

HyundaiMipoDock 89,200 UP 2,400

HANWHA SOLUTIONS 47,400 DN 900

(MORE)