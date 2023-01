SEOUL, Jan. 31 (Yonhap) -- Tuesday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



DongwonInd 46,150 UP 600

DB INSURANCE 65,600 DN 700

SamsungElec 61,000 DN 2,300

SLCORP 25,650 UP 300

Yuhan 52,300 DN 700

POSCO Holdings 300,500 DN 3,000

HYUNDAIGREENFOOD 7,320 UP 360

NHIS 9,200 DN 160

TaekwangInd 742,000 UP 3,000

Daewoong 22,150 UP 1,750

SSANGYONGCNE 5,760 UP 30

CheilWorldwide 21,950 UP 50

LOTTE CONF 119,900 UP 900

COWAY 55,800 DN 100

DONGSUH 20,900 UP 850

LOTTE SHOPPING 94,000 DN 1,400

IBK 10,250 DN 170

Handsome 27,350 UP 400

SamsungEng 25,850 UP 1,600

SAMSUNG C&T 118,500 DN 100

ILJIN MATERIALS 62,800 DN 600

PanOcean 6,030 UP 160

Asiana Airlines 15,300 UP 80

SAMSUNG CARD 30,350 DN 350

SK hynix 88,500 DN 2,200

Youngpoong 625,000 DN 8,000

HyundaiEng&Const 38,050 DN 400

CUCKOO HOMESYS 29,850 UP 650

DongkukStlMill 13,620 DN 40

LX INT 35,050 UP 400

HANKOOK & COMPANY 13,440 UP 30

DL 61,000 UP 300

KIA CORP. 66,800 DN 1,800

HITEJINRO 26,300 UP 300

CJ LOGISTICS 90,200 DN 100

DOOSAN 92,600 DN 100

SamsungF&MIns 203,000 UP 2,000

HANALL BIOPHARMA 16,400 DN 10

Kogas 33,350 DN 1,000

DB HiTek 45,200 DN 200

(MORE)