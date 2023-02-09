S. Korean Bond Yields on Feb. 9, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.460 3.445 +1.5
2-year TB 3.485 3.432 +5.3
3-year TB 3.401 3.339 +6.2
10-year TB 3.362 3.320 +4.2
2-year MSB 3.462 3.400 +6.2
3-year CB (AA-) 4.254 4.244 +1.0
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.460 3.445 +1.5
2-year TB 3.485 3.432 +5.3
3-year TB 3.401 3.339 +6.2
10-year TB 3.362 3.320 +4.2
2-year MSB 3.462 3.400 +6.2
3-year CB (AA-) 4.254 4.244 +1.0
(END)
Example Type Sizing
SAVED