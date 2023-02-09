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S. Korean Bond Yields on Feb. 9, 2023

16:40 February 09, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.460 3.445 +1.5

2-year TB 3.485 3.432 +5.3

3-year TB 3.401 3.339 +6.2

10-year TB 3.362 3.320 +4.2

2-year MSB 3.462 3.400 +6.2

3-year CB (AA-) 4.254 4.244 +1.0
(END)

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