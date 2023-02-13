S. Korean Bond Yields on Feb. 13, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.478 3.451 +2.7
2-year TB 3.532 3.479 +5.3
3-year TB 3.452 3.398 +5.4
10-year TB 3.430 3.365 +6.5
2-year MSB 3.508 3.454 +5.4
3-year CB (AA-) 4.252 4.231 +2.1
(END)
Keyword
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.478 3.451 +2.7
2-year TB 3.532 3.479 +5.3
3-year TB 3.452 3.398 +5.4
10-year TB 3.430 3.365 +6.5
2-year MSB 3.508 3.454 +5.4
3-year CB (AA-) 4.252 4.231 +2.1
(END)
Example Type Sizing
SAVED