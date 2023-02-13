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Recommended #bond yields-close

S. Korean Bond Yields on Feb. 13, 2023

16:31 February 13, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.478 3.451 +2.7

2-year TB 3.532 3.479 +5.3

3-year TB 3.452 3.398 +5.4

10-year TB 3.430 3.365 +6.5

2-year MSB 3.508 3.454 +5.4

3-year CB (AA-) 4.252 4.231 +2.1
(END)

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