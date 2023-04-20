S. Korean Bond Yields on April 20, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.234 3.237 -0.3
2-year TB 3.378 3.379 -0.1
3-year TB 3.334 3.337 -0.3
10-year TB 3.409 3.370 +3.9
2-year MSB 3.344 3.361 -1.7
3-year CB (AA-) 4.146 4.146 0.0
91-day CD None None None
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.234 3.237 -0.3
2-year TB 3.378 3.379 -0.1
3-year TB 3.334 3.337 -0.3
10-year TB 3.409 3.370 +3.9
2-year MSB 3.344 3.361 -1.7
3-year CB (AA-) 4.146 4.146 0.0
91-day CD None None None
(END)
Example Type Sizing
SAVED