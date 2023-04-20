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S. Korean Bond Yields on April 20, 2023

16:32 April 20, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.234 3.237 -0.3

2-year TB 3.378 3.379 -0.1

3-year TB 3.334 3.337 -0.3

10-year TB 3.409 3.370 +3.9

2-year MSB 3.344 3.361 -1.7

3-year CB (AA-) 4.146 4.146 0.0

91-day CD None None None

(END)

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