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S. Korean Bond Yields on April 28, 2023

16:33 April 28, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.281 3.253 +2.8

2-year TB 3.364 3.349 +1.5

3-year TB 3.293 3.288 +0.5

10-year TB 3.360 3.342 +1.8

2-year MSB 3.346 3.326 +2.0

3-year CB (AA-) 4.105 4.094 +1.1
(END)

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