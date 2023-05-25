S. Korean Bond Yields on May 25, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.513 3.464 +4.9
2-year TB 3.554 3.453 +10.1
3-year TB 3.480 3.378 +10.2
10-year TB 3.597 3.502 +9.5
2-year MSB 3.551 3.461 +9.0
3-year CB (AA-) 4.280 4.183 +9.7
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.513 3.464 +4.9
2-year TB 3.554 3.453 +10.1
3-year TB 3.480 3.378 +10.2
10-year TB 3.597 3.502 +9.5
2-year MSB 3.551 3.461 +9.0
3-year CB (AA-) 4.280 4.183 +9.7
(END)
Example Type Sizing
SAVED