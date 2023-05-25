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S. Korean Bond Yields on May 25, 2023

16:30 May 25, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.513 3.464 +4.9

2-year TB 3.554 3.453 +10.1

3-year TB 3.480 3.378 +10.2

10-year TB 3.597 3.502 +9.5

2-year MSB 3.551 3.461 +9.0

3-year CB (AA-) 4.280 4.183 +9.7
(END)

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