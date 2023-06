S-1 53,700 UP 200

LS ELECTRIC 76,200 UP 1,300

DWS 38,050 UP 50

ZINUS 28,250 UP 800

KEPCO 19,790 DN 190

Hanchem 230,500 DN 1,500

SamsungSecu 36,000 UP 250

KG DONGBU STL 9,220 UP 20

PIAM 37,700 DN 1,000

SKTelecom 47,650 UP 50

HyundaiElev 40,450 DN 500

KCC 201,000 DN 1,500

SKBP 81,600 0

LotteChilsung 128,300 DN 2,000

COSMOCHEM 46,600 DN 1,700

POSCO Holdings 389,500 DN 14,000

HyundaiMtr 206,000 0

AmoreG 26,650 DN 450

LOTTE 25,600 0

GCH Corp 13,760 DN 230

HANKOOK & COMPANY 11,960 UP 70

KIA CORP. 86,400 UP 200

DL 42,350 DN 900

DB INSURANCE 74,300 DN 400

SLCORP 36,550 UP 50

Yuhan 58,000 DN 300

SamsungElec 72,700 UP 100

NHIS 9,600 UP 30

LS 91,500 DN 400

HD HYUNDAI HEAVY IND USTRIES128 50 0 DN2100

GC Corp 107,300 DN 1,800

GS E&C 20,200 0

SamyangFood 106,900 DN 3,100

POSCO INTERNATIONAL 39,700 UP 750

CJ CheilJedang 274,000 0

TaekwangInd 659,000 UP 19,000

Daewoong 13,140 DN 110

SSANGYONGCNE 5,620 0

HITEJINRO 21,950 0

CJ LOGISTICS 78,300 UP 3,500

(MORE)