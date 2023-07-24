S. Korean Bond Yields on July 24, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.548 3.551 -0.3
2-year TB 3.662 3.655 +0.7
3-year TB 3.617 3.602 +1.5
10-year TB 3.640 3.636 +0.4
2-year MSB 3.663 3.653 +1.0
3-year CB (AA-) 4.410 4.399 +1.1
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.548 3.551 -0.3
2-year TB 3.662 3.655 +0.7
3-year TB 3.617 3.602 +1.5
10-year TB 3.640 3.636 +0.4
2-year MSB 3.663 3.653 +1.0
3-year CB (AA-) 4.410 4.399 +1.1
(END)
Example Type Sizing
SAVED