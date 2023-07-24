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S. Korean Bond Yields on July 24, 2023

16:37 July 24, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.548 3.551 -0.3

2-year TB 3.662 3.655 +0.7

3-year TB 3.617 3.602 +1.5

10-year TB 3.640 3.636 +0.4

2-year MSB 3.663 3.653 +1.0

3-year CB (AA-) 4.410 4.399 +1.1
(END)

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