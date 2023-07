SamsungF&MIns 241,500 UP 5,000

HANALL BIOPHARMA 22,000 DN 650

NCsoft 269,500 DN 6,500

HANATOUR SERVICE 48,000 DN 1,550

COSMAX 98,600 UP 600

KIWOOM 94,300 UP 4,700

Hanwha Ocean 45,350 UP 1,950

DWEC 4,250 UP 15

POSCO INTERNATIONAL 74,400 UP 8,400

CJ CheilJedang 270,000 DN 3,000

SamyangFood 118,000 UP 1,400

KEPCO KPS 33,150 DN 100

LG H&H 432,000 DN 500

LGCHEM 725,000 UP 12,000

KEPCO E&C 72,800 UP 1,100

ShinhanGroup 33,050 DN 250

HYUNDAIHOMESHOP 41,500 DN 400

HYUNDAI ROTEM 32,550 UP 750

LGELECTRONICS 119,000 DN 1,000

CJ 64,200 UP 1,300

LX INT 41,950 UP 1,700

TaihanElecWire 13,380 UP 610

Hyundai M&F INS 28,700 UP 400

HANKOOK & COMPANY 11,370 DN 180

KIA CORP. 84,600 UP 1,100

Kumyang 150,900 UP 7,700

Daesang 16,670 DN 210

SKNetworks 6,170 UP 260

ORION Holdings 13,900 DN 110

HITEJINRO 19,660 DN 390

Yuhan 63,500 DN 2,400

SLCORP 39,000 UP 1,400

CJ LOGISTICS 73,700 DN 700

DOOSAN 92,000 UP 4,200

DL 38,150 UP 1,000

FOOSUNG 13,220 DN 140

SK Innovation 205,500 UP 9,000

POONGSAN 41,150 UP 1,550

KBFinancialGroup 47,650 0

Hansae 18,000 DN 150

(MORE)