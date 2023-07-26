S. Korean Bond Yields on July 26, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.524 3.551 -2.7
2-year TB 3.669 3.691 -2.2
3-year TB 3.627 3.645 -1.8
10-year TB 3.658 3.684 -2.6
2-year MSB 3.679 3.694 -1.5
3-year CB (AA-) 4.413 4.435 -2.2
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.524 3.551 -2.7
2-year TB 3.669 3.691 -2.2
3-year TB 3.627 3.645 -1.8
10-year TB 3.658 3.684 -2.6
2-year MSB 3.679 3.694 -1.5
3-year CB (AA-) 4.413 4.435 -2.2
(END)
Example Type Sizing
SAVED