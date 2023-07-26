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S. Korean Bond Yields on July 26, 2023

16:36 July 26, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.524 3.551 -2.7

2-year TB 3.669 3.691 -2.2

3-year TB 3.627 3.645 -1.8

10-year TB 3.658 3.684 -2.6

2-year MSB 3.679 3.694 -1.5

3-year CB (AA-) 4.413 4.435 -2.2
(END)

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