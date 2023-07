KBFinancialGroup 51,700 UP 2,100

Hansae 17,910 UP 530

CSWIND 75,000 DN 1,500

GKL 13,760 UP 870

KOLON IND 49,100 DN 1,000

LG H&H 455,500 UP 40,500

HanmiPharm 278,500 UP 8,500

Meritz Financial 48,450 UP 500

BNK Financial Group 6,790 UP 210

DGB Financial Group 7,230 UP 230

emart 76,900 UP 4,100

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY365 50 UP700

KOLMAR KOREA 47,250 UP 2,650

PIAM 30,150 UP 1,050

HANJINKAL 42,350 UP 950

CHONGKUNDANG 76,600 UP 2,600

DoubleUGames 40,250 UP 1,450

HL MANDO 47,900 DN 50

SAMSUNG BIOLOGICS 791,000 UP 64,000

HANWHA AEROSPACE 124,300 DN 2,500

KRAFTON 170,700 UP 4,200

HD HYUNDAI 60,900 DN 200

ORION 116,100 UP 2,700

ILJIN HYSOLUS 25,600 UP 1,200

HANWHA SYSTEMS 14,800 UP 150

BGF Retail 167,700 UP 8,100

SKCHEM 63,300 UP 3,300

HDC-OP 10,170 UP 200

HYOSUNG TNC 340,500 UP 3,000

HYOSUNG ADVANCED 429,500 DN 21,500

HANILCMT 11,690 UP 270

SKBS 74,500 UP 2,600

WooriFinancialGroup 12,140 UP 370

KakaoBank 25,700 UP 1,600

HYBE 261,500 UP 4,500

DL E&C 30,550 UP 700

ShinpoongPharm 18,200 UP 4,200

K Car 12,270 UP 330

SKSQUARE 45,700 UP 2,900

HDKSOE 118,500 DN 7,400

