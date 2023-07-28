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S. Korean Bond Yields on July 28, 2023

16:34 July 28, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.521 3.506 +1.5

2-year TB 3.675 3.627 +4.8

3-year TB 3.635 3.587 +4.8

10-year TB 3.728 3.637 +9.1

2-year MSB 3.695 3.644 +5.1

3-year CB (AA-) 4.423 4.374 +4.9
(END)

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