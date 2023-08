SEOUL, Aug. 10 (Yonhap) -- Thursday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



Yuhan 76,400 DN 1,700

SLCORP 34,200 DN 250

HITEJINRO 20,450 UP 150

CJ LOGISTICS 80,500 UP 2,200

LOTTE 26,200 UP 600

Hyosung 62,800 DN 100

DB INSURANCE 78,000 DN 1,400

HyundaiMtr 188,400 DN 1,000

AmoreG 34,800 UP 5,800

GCH Corp 14,800 DN 60

LotteChilsung 136,000 UP 4,000

Hanon Systems 9,690 UP 1,170

SK 151,200 DN 800

POSCO Holdings 598,000 UP 1,000

COSMAX 123,800 UP 19,800

HANATOUR SERVICE 52,800 UP 4,800

Nongshim 413,500 UP 2,000

COSMOCHEM 47,000 DN 950

SGBC 48,500 UP 200

Kumyang 143,600 UP 500

Daesang 17,870 UP 290

ORION Holdings 15,000 UP 280

KCC 212,500 UP 3,000

SKBP 99,700 UP 400

TaihanElecWire 13,110 UP 180

Hyundai M&F INS 30,250 DN 300

HYUNDAIDEPTST 65,200 UP 8,700

MIRAE ASSET SEC 6,950 DN 70

SKC 97,000 DN 800

GS Retail 24,500 UP 550

Ottogi 375,000 UP 6,000

NHIS 10,270 DN 50

SamsungElec 68,000 DN 900

GS E&C 14,190 UP 170

LS 113,100 DN 5,900

HD HYUNDAI HEAVY IND USTRIES132 00 0 DN2300

GC Corp 122,500 UP 2,200

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 622,000 DN 12,000

KPIC 133,000 UP 1,400

GKL 15,900 UP 2,700

(MORE)