LG Corp. 82,300 UP 300

POSCO FUTURE M 462,500 DN 6,500

Boryung 9,630 UP 630

LOTTE Fine Chem 60,000 UP 300

HYUNDAI STEEL 34,850 UP 200

Shinsegae 203,000 UP 4,900

Daesang 18,220 UP 300

LX INT 30,400 DN 450

TaihanElecWire 12,230 DN 70

Hyundai M&F INS 30,450 UP 1,800

Kumyang 126,500 UP 2,100

Nongshim 464,000 UP 4,000

SGBC 50,100 UP 1,100

Hyosung 62,400 UP 100

LOTTE 24,450 0

GCH Corp 13,880 UP 50

LotteChilsung 134,900 UP 200

COSMOCHEM 43,050 DN 150

POSCO Holdings 577,000 DN 2,000

DB INSURANCE 81,200 0

SLCORP 33,200 DN 600

Yuhan 75,600 0

SamsungElec 67,100 DN 1,100

NHIS 10,340 DN 30

GC Corp 116,200 0

GS E&C 14,000 DN 120

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 595,000 UP 1,000

KPIC 114,800 DN 200

GS Retail 23,750 UP 400

Ottogi 369,000 UP 5,000

HtlShilla 88,500 UP 1,400

HITEJINRO 19,590 UP 340

CJ LOGISTICS 78,700 UP 100

DOOSAN 110,300 DN 2,300

DL 37,150 0

SK hynix 116,500 DN 4,400

Youngpoong 526,000 UP 11,000

Hanwha 24,500 DN 250

DB HiTek 51,600 DN 1,100

CJ 66,900 DN 400

(END)