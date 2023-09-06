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S. Korean Bond Yields on Sept. 6, 2023

16:38 September 06, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.514 3.528 -1.4

2-year TB 3.795 3.798 -0.3

3-year TB 3.765 3.765 0.0

10-year TB 3.893 3.886 +0.7

2-year MSB 3.804 3.798 +0.6

3-year CB (AA-) 4.521 4.527 -0.6
(END)

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