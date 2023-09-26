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S. Korean Bond Yields on Sept. 26, 2023

16:30 September 26, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.660 3.651 +0.9

2-year TB 3.882 3.868 +1.4

3-year TB 3.891 3.876 +1.5

10-year TB 4.054 4.012 +4.2

2-year MSB 3.897 3.885 +1.2

3-year CB (AA-) 4.654 4.640 +1.4
(END)

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