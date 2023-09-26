S. Korean Bond Yields on Sept. 26, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.660 3.651 +0.9
2-year TB 3.882 3.868 +1.4
3-year TB 3.891 3.876 +1.5
10-year TB 4.054 4.012 +4.2
2-year MSB 3.897 3.885 +1.2
3-year CB (AA-) 4.654 4.640 +1.4
(END)
* The search is limited to articles published after 2010.
Today (%) Previous Session(%) Change (BP)
1-year TB 3.660 3.651 +0.9
2-year TB 3.882 3.868 +1.4
3-year TB 3.891 3.876 +1.5
10-year TB 4.054 4.012 +4.2
2-year MSB 3.897 3.885 +1.2
3-year CB (AA-) 4.654 4.640 +1.4
(END)
Example Type Sizing
SAVED