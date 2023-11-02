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Recommended #bond yields

S. Korean Bond Yields on Nov. 2, 2023

16:31 November 02, 2023

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.687 3.731 -4.4

2-year TB 3.904 3.991 -8.7

3-year TB 3.979 4.071 -9.2

10-year TB 4.168 4.288 -12.0

2-year MSB 3.943 3.991 -4.8

3-year CB (AA-) 4.811 4.900 -8.9
(END)

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